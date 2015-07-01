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    Боккетти: "Не понимал, какой футбол "Спартаку" ставил Якин"

    Защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о своем восприятии того времени, когда главным тренером команды был Мурат Якин.

    "При Якине у меня было желание просто играть в футбол и приносить пользу команде, а не сидеть на скамейке. Когда на меня вышел "Милан", я понял, что это шанс, которым нужно пользоваться. Со стороны Мурата ко мне просто не было доверия. Я пытался узнать, с чем это связано, но в итоге понял, что следует уходить. За полгода так и не понял, какой футбол хочет поставить команде тренер. При Якине было невозможно выкладываться на сто процентов и показывать свой максимум", - сказал итальянец "Чемпионат.ком".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2015 10:44
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +3254

      orech 2 июля 2015, 10:14

      никто не понимал,хотя сейчас лучше об этом забыть и готовиться к чемпионату.

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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 1 июля 2015, 22:46

      Не красиво говорить за спиной.

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      Рейтинг: +45

      A111EX 1 июля 2015, 21:02

      после Бердыева,сложно понять других тренеров,которые считают,если футболист зарабатывает играя в футбол,он есть профи,а профи защитнику обьяснять не надо,как ему необходимо играть,но тут он и ошибся,у нас надо всех за ручку водить и показывать.

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      Рейтинг: +407

      Федырыч 1 июля 2015, 19:48

      Бокетти проснулся. Думается должен помочь Спартаку.

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      Рейтинг: +159

      ALBA-BARSELONA 1 июля 2015, 19:18

      Не понимают в Спартаке,что хотели от них Эмери,Карпин,Якин.
      Руководтво виновата.Игроки тоже тормоза какие то

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 18:48

      есть в спартаке хоть один порядочный человек?

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      Рейтинг: +159

      ALBA-BARSELONA > Петр 1 1 июля 2015, 19:15

      Был такой раньше,и это Сычёв.

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > ALBA-BARSELONA 1 июля 2015, 19:20

      я так и подумал.

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      Рейтинг: +274

      никита001 > Петр 1 1 июля 2015, 21:02

      Да, ребята... Если вы про Сычева "так и подумали", тогда это клиника, как минимум.

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      Рейтинг: +864

      diktor 1 июля 2015, 18:26

      Коневоды и газопроводчики-обсуждайте поражение ЦСКА от факела-вам тут не рады.Чешите к себе.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > diktor 1 июля 2015, 19:18

      Не ты эту ветку создавал, не тебе и решать, кто кому рад.

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      Рейтинг: +864

      diktor > Adler angriff 1 июля 2015, 20:16

      А ты чей????? Не думаю если ты болел бы за команду-и пришли бы люди и просто желчью брызжать бы начали,что тебе такое бы понравилось. Учитесь писать объективно-по людски,а не можите-так чешите в свои ветки и там выливайте свой негатив.

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      Рейтинг: +274

      никита001 > Adler angriff 1 июля 2015, 21:04

      А Диктор прав, только с уточнением: мы рады всем, кто говорит о футболе и занимается пусть и порой нелицеприятным, но обсуждением, а не гыгыканьем [Соблюдайте правила] и детскими дразнилками.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 1 июля 2015, 17:00

      ха-ха. во всём виноват Якмн! а предыдущие тренеришки середнячка?

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      Рейтинг: +864

      diktor > RIR68 1 июля 2015, 18:23

      ЦСКА -Факел -0-1 об этом думай а не порть воздух в наших обсудах.

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      Рейтинг: +712

      RIR68 > diktor 1 июля 2015, 18:45

      ваши абсурды явно воздуха не озонируют!

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      Рейтинг: +126

      VINTRA 1 июля 2015, 16:46

      Как горох об стенку, даже Моуриньо не сможет донести до свою идею этим зажравшимся пятачкам

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      Рейтинг: +873

      Блоссия 1 июля 2015, 16:37

      Ищите сейчас понимание и общий язык с тренером. Удачи!

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