"Амкар" пополнился игроком "Тосно"

Защитник Николай Зайцев, в прошлом сезоне защищавший цвета "Тосно", стал игроком пермского "Амкара". Соглашение рассчитано на 4 года.



"Рад снова оказаться под началом Гаджи Гаджиева - с ним мы работали в "Волге". Он многое мне дал как футболисту. "Амкар" - очередной шаг в моей карьере", - сказал футболист сразу после подписания контракта.



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