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    "Амкар" пополнился игроком "Тосно"

    Защитник Николай Зайцев, в прошлом сезоне защищавший цвета "Тосно", стал игроком пермского "Амкара". Соглашение рассчитано на 4 года.

    "Рад снова оказаться под началом Гаджи Гаджиева - с ним мы работали в "Волге". Он многое мне дал как футболисту. "Амкар" - очередной шаг в моей карьере", - сказал футболист сразу после подписания контракта.

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    Источник: ФК «Амкар»

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    01.07.2015 10:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 2 июля 2015, 02:04

      круто

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      Рейтинг: +396

      Venezuela 1 июля 2015, 19:22

      Гаджиеву виднее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:26

      Значит, Гаджиев знает возможности игрока.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      hangvay 1 июля 2015, 14:10

      норм

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 1 июля 2015, 13:16

      Удачи ему в Амкаре!

      0
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:44

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      Рейтинг: +16

      леша1106 1 июля 2015, 11:46

      Амкар в финале ЛЧ)))

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 1 июля 2015, 11:43

      открепился от трубы!

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      Рейтинг: +16

      foi 1 июля 2015, 11:15

      ето супер

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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 1 июля 2015, 11:00

      Не смотрел игр Тосно, кроме стыковых с Ростовом. Игра Хадарцева мне очень понравилась.

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