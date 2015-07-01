"Спартак" не оставляет попыток приобрести Зе Луиса

Московский "Спартак" продолжает предпринимать попытки заполучить форварда португальской "Браги" Зе Луиса. Накануне, по сообщениям португальской прессы, россияне сделали новое предложение, стоимость которого составляет 6,5 миллионов евро, что на полтора миллиона превышает предыдущее. Прежняя сумма не устроила президента "Браги" Антонио Сальвадора, хотя сам футболист согласился на переезд в Россию. Контракт Зе Луиса с нынешнем клубом истекает в следующем году.



В предыдущем сезоне игрок сборной Кабо-Верде провел 20 игр и забил 8 мячей.



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