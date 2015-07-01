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    "Спартак" не оставляет попыток приобрести Зе Луиса

    Московский "Спартак" продолжает предпринимать попытки заполучить форварда португальской "Браги" Зе Луиса. Накануне, по сообщениям португальской прессы, россияне сделали новое предложение, стоимость которого составляет 6,5 миллионов евро, что на полтора миллиона превышает предыдущее. Прежняя сумма не устроила президента "Браги" Антонио Сальвадора, хотя сам футболист согласился на переезд в Россию. Контракт Зе Луиса с нынешнем клубом истекает в следующем году.

    В предыдущем сезоне игрок сборной Кабо-Верде провел 20 игр и забил 8 мячей.

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    Источник: Record

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    01.07.2015 10:25
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +38

      alex_grimberg 2 июля 2015, 02:30

      Эменике верните!!!!

      0
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      Рейтинг: +35

      Рожден в СССР 1 июля 2015, 21:20

      зачахнет в спаме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      никита001 1 июля 2015, 20:58

      Ловить нет смысла. Всегда готов к диалогу. А насчет кадров - лукавишь. Аршавин и Кержаков где? Кто третий вратарь Зенита?

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 20:32

      их в дверь, они в окно

      1
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      Рейтинг: +274

      никита001 > Петр 1 2 июля 2015, 01:56

      Которое государь Петр Алексеевич в Европу прорубил?

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 > никита001 2 июля 2015, 12:30

      и в него тоже!

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 1 июля 2015, 19:50

      сомнительно как-то

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 1 июля 2015, 19:08

      До чего же жадные свиньи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 17:42

      зря он решил с футболом завязать - деклассирует его спартак как многих до него.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +712

      RIR68 1 июля 2015, 16:56

      тоже в журнале по фотке присмотрели?

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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 > RIR68 1 июля 2015, 19:09

      в африке нашли

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      Рейтинг: +873

      Блоссия 1 июля 2015, 16:38

      Посмотрим.

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      Рейтинг: +4077

      морозз 1 июля 2015, 16:18

      Результативность хорошая, но работает селекционная служба по заявкам Аленичева и что из этого получится пока не ясно!

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