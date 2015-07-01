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    Данило: "Чтобы играть за "Реал", нужно быть лучшим"

    Новоиспеченный футболист мадридского "Реала" Данило поведал о своем разговоре с тренером команды Рафаэлем Бенитесом, а также признался, что всегда мечтал выступать за "сливочных".

    "Уже поговорил с Бенитесом по телефону. Я рассказал, как проходит мое восстановление, мы немного поговорили о будущем. Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Мне было приятно слышать это. Если тебя приглашает "Реал", это о чем-то говорит. Это совершенно иной уровень по сравнению с другими. Всегда мечтал играть за "сливочных", а для этого необходимо быть лучшим", - заявил Данило.

    До "Реала" футболист играл за "Порту", за который за три года провел более семидесяти игр.

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    Источник: Marca

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    01.07.2015 10:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 2 июля 2015, 11:30

      чтобы играть за реал, нужно спросить у каждого футболиста там, не против ли он)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 20:32

      необязательно - дежурные слова.

      0
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      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан 1 июля 2015, 20:21

      Чтобы играть за Реал, нужно получить одобрение от Роналду.

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 1 июля 2015, 19:50

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 1 июля 2015, 17:31

      Данило укрепит защиту Реала.

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 1 июля 2015, 17:24

      Данило усилит конкуренцию Карвахалю и поможет на правом фланге обороны Реала, считаю это хорошее приобретение наших и не так и дорого как скажем за Коэнтрау.

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > рус фан 1 июля 2015, 19:00

      Он дороже Коэнтрау...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:20

      Посмотрим, как проявит себя Данило.

      0
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      Рейтинг: +51

      Мысли Роналду 1 июля 2015, 13:18

      Я уже есть лучший!
      Сколько ты пенальтей забил?

      1
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:46

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Рейтинг: +11

      FanMu777 1 июля 2015, 12:40

      а вот Бэйл с тобой не согласится

      1
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