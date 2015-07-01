Сакки: "Погба больше подходит "Барселоне", чем "Реалу"

Знаменитый итальянский тренер Арриго Сакки поделился своим мнением о полузащитники "Ювентуса" Поле Погба, которого сватают в два испанских суперклуба и которому прочат статус лучшего футболиста мира.



"Погба продолжает прогрессировать. Ему 22 года, а он уже интересен очень многим командам. Француз поистине может войти в историю футбола. Он мне напоминает Франка Райкарда - по физическим кондициям, по технике. Погба силен как в середине поля, так и в атаке. Считаю, что играть в "Барселоне" ему будет проще и удобнее, чем в "Реале". И я вообще не думаю, что Погба интересен "сливочным". Впрочем, с президентом Пересом я этот вопрос не обсуждал", - сказал Сакки.



В минувшей кампании "Серии А" Погба сыграл 26 матчей и отличился 8 раз.



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