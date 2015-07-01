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    Сакки: "Погба больше подходит "Барселоне", чем "Реалу"

    Знаменитый итальянский тренер Арриго Сакки поделился своим мнением о полузащитники "Ювентуса" Поле Погба, которого сватают в два испанских суперклуба и которому прочат статус лучшего футболиста мира.

    "Погба продолжает прогрессировать. Ему 22 года, а он уже интересен очень многим командам. Француз поистине может войти в историю футбола. Он мне напоминает Франка Райкарда - по физическим кондициям, по технике. Погба силен как в середине поля, так и в атаке. Считаю, что играть в "Барселоне" ему будет проще и удобнее, чем в "Реале". И я вообще не думаю, что Погба интересен "сливочным". Впрочем, с президентом Пересом я этот вопрос не обсуждал", - сказал Сакки.

    В минувшей кампании "Серии А" Погба сыграл 26 матчей и отличился 8 раз.

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    Источник: Mundodeportivo

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    01.07.2015 10:07
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    Комментарии40
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    • ...
      Рейтинг: +80

      Funny_Smailik 2 июля 2015, 10:53

      Да заберите вы вашего погба, нафиг не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 июля 2015, 21:30

      Там есть Месси.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 1 июля 2015, 17:37

      Не нужен он Реалу, пусть идет к Барсе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Hardskill > Galaxy real way 1 июля 2015, 17:46

      лучше в Манчестер Сити

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Galaxy real way > Hardskill 1 июля 2015, 17:50

      Ну или к вам "горожане"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 1 июля 2015, 16:52

      Игрок классный, но больше 50 отдавать за него "Барсе" не стоит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 1 июля 2015, 16:46

      Если в Реал придет Погба, то Бенитес будет вынужден заставить отрабатывать его в обороне больше чем он в Юве это делает, в Барсе с наличием Маскерано и Бускетса будет ему по проще казалось бы, но тогда Ракитич на скамейку, а ведь он провел отличный сезон.

      5
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 июля 2015, 15:33

      Тож так думаю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:19

      То же самое, что Милану больше подходит Анчелотти, чем Сакки. Лучше бы помолчал...

      0
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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku 1 июля 2015, 13:59

      Этой Барселоне однозначно нужен такой игрок как Погба.

      4
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      Рейтинг: +95

      OneUtd 1 июля 2015, 13:07

      Барселоне больше всего подходит чилиец Хара.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG > OneUtd 1 июля 2015, 13:35

      К сожалению его уже подписали в МЮ, прописанная сумма отступных с одними нолями...

      12
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      Рейтинг: +117

      Bianconeri22 > OneUtd 1 июля 2015, 13:37

      Но сам Хара прокомментировал так, свою мечту. "Я с детства за Реал Мадрид, воспитывался в духе сливочных, На Кавани я тренировался, ведь моей мечтой является, делать тоже самое и каждый день, только моему кумиру, а именно звезде рекламы трусов и шампуней, Криштику Роналду" - закончил Хара, свою речь в социальных сетях.

      9
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > Bianconeri22 1 июля 2015, 14:09

      прогиб засчитан

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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:48

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