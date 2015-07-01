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    Родионов: "Боккетти готов помогать "Спартаку"

    Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов рассказал о том, как обстоит ситуация с игроками, пришедшими из аренды.

    "Вернулись Широков, Зотов, К. Комбаров, Боккетти, Яковлев. Пока трудно говорить о том, рассчитывает ли на них главный тренер, ведь работает он еще совсем мало. По итогам сбора многое прояснится: как по приобретениям, так по тем игрокам, с которыми мы расстанемся. С Широковым я еще не разговаривал. Боккетти же на командном собрании был в хорошем настроении, и сложилось впечатление, что он готов помогать команде", - заявил руководитель красно-белых.

    Сезон РФПЛ "Спартак" откроет 17 июля домашним матчем с "Уфой".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 09:55
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:22

      Всё уладится со временем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      КПР 2 июля 2015, 11:57

      Останутся никому ненужные к. комбаров и яковлев. Остальным спамичька скажи ад'ю.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:48

      продавать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      PLipatov 1 июля 2015, 20:30

      Если заиграет как он умеет, будет классно. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor 1 июля 2015, 18:33

      Приятно такой обсуд почитать-почти нет грязи от конюхов и газопроводчиков.Боккети классный защитник-дай Бог чтобы помогал.

      1
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      Рейтинг: +712

      RIR68 1 июля 2015, 16:54

      Роман сделает своё дело! Бокетя только бабло пукойловское "ложкой гребёт".

      0
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      Рейтинг: +64

      красноярец 1 июля 2015, 16:46

      они готовы стать девятыми.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 1 июля 2015, 15:58

      Бокетти хорош.
      Главное чтоб тренеру подходил!

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:16

      Боккетти нужно правильно использовать, защитник сильный.

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      Рейтинг: +11

      DENDI777 1 июля 2015, 13:22

      Хорошая новость

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