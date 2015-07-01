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    Окампос стал полноценным игроком "Марселя"

    Полузащитник "Монако" Лукас Окампос, проведший вторую половину сезона 2014|2015 в аренде в "Марселе", стал полноправным футболистом южан. Аргентинец уже прошел медицинское обследование и в скором времени поставит подпись под долгосрочным контрактом с клубом.

    В минувшей кампании "Лиги 1" Окампос сыграл 31 игру и забил трижды.

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    Источник: ФК «Марсель»

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    01.07.2015 09:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:21

      Новый клуб, новые задачи...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:14

      Правильно сделал, удачи таланту.

      0
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:51

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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:20

      Неординарный талантливый игрок. Еще не раскрылся.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 10:44

      Удачи ему в Марселе

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