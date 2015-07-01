Окампос стал полноценным игроком "Марселя"

Полузащитник "Монако" Лукас Окампос, проведший вторую половину сезона 2014|2015 в аренде в "Марселе", стал полноправным футболистом южан. Аргентинец уже прошел медицинское обследование и в скором времени поставит подпись под долгосрочным контрактом с клубом.



В минувшей кампании "Лиги 1" Окампос сыграл 31 игру и забил трижды.



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