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    Джовани Дос Сантос может отправиться в США

    Полузащитник испанского "Вильярреала" Джовани Дос Сантос этим летом может пополнить американский "Лос-Анджелес Гэлакси". Клуб из Северной Америки готов потратить на мексиканца порядка 7-и миллионов евро.

    Напомним, что хавбек выставлен своей нынешней командой на трансфер, а в минувшем сезоне он отыграл 40 игр и 6 раз поражал чужие ворота.

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    Источник: L' Equipe

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    01.07.2015 09:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:17

      Доиграет за океаном...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Gio2Santos 1 июля 2015, 23:05

      Реднапп петух, угробил!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан 1 июля 2015, 17:48

      Показалось: "Джовани Дос Сантос может ОТРАВИТЬСЯ в США", прости Господи.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:11

      Рановато ему туда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 1 июля 2015, 13:38

      Неважный сезон провёл на самом деле.. Печально, если для него всё столь рано закончится отъездом в США..

      0
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:53

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 1 июля 2015, 12:40

      Не рановато?

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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:18

      Хороший игрок. И достаточно молодой для переезда в МЛС.

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      Рейтинг: +27

      valencia14 1 июля 2015, 11:42

      достаточно качественный игрок, ушли уже вьетто, черышев, уче, зачем подлодка и его продает? непонятно

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 10:16

      Очередной. Кто следующий?

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