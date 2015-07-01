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    "Атлетико" арендует игрока "Сан-Паулу" Кайо

    Футболист бразильского "Сан-Паулу" Кайо в ближайшее время на правах аренды перейдет в стан мадридского "Атлетико". Срок соглашения - один год, однако "матрасники" уже договорились о возможности выкупа полузащитника за 12,5 миллионов евро. Как сообщалось ранее, заполучить Кайо намеревалась "Валенсия", но ее желание было отбито из-за непройденного футболистом медицинского обследования.

    За "Сан-Паулу" Кайо выступает с 2011-го года.

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    Источник: L' Equipe

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    01.07.2015 09:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:16

      Здоровье подвело его...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:10

      СимеонеСимеоне бездарных звать не станет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:58

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 1 июля 2015, 12:10

      Жаль медосмотр не прошел, игрок перспективный...

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      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 10:35

      Очередной бразилец перебирается в Европу

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