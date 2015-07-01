"Милан" и "Шахтер" ведут переговоры по Луису Адриано

Итальянский "Милан" сейчас ведет активные переговоры с донецким "Шахтером" о приобретении нападающего украинцев Луиса Адриано. 31 декабря бразилец станет свободным агентом, но миланцы желают приобрести игрока именно летом. "Горняки", в свою очередь, требуют в качестве отступных 8 миллионов евро.



Также сообщалось, что претендентами на Адриано являются "Арсенал", "Рома" и "Фенербахче".



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