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    "Милан" и "Шахтер" ведут переговоры по Луису Адриано

    Итальянский "Милан" сейчас ведет активные переговоры с донецким "Шахтером" о приобретении нападающего украинцев Луиса Адриано. 31 декабря бразилец станет свободным агентом, но миланцы желают приобрести игрока именно летом. "Горняки", в свою очередь, требуют в качестве отступных 8 миллионов евро.

    Также сообщалось, что претендентами на Адриано являются "Арсенал", "Рома" и "Фенербахче".

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    01.07.2015 08:36
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:06

      Уже договорились обо всём...

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      Рейтинг: +108

      Axidan 1 июля 2015, 22:55

      Уж лучше в Арсенал, или Рому, на крайняк..

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:07

      Классный игрок, нужно брать.

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      Рейтинг: +36

      commando 1 июля 2015, 14:34

      Ужас,какой ужас,от Мунтари избавились,Бонеру проводили,Эссьен уехал,теперь что,обратно сброд собирать,какой Адриано..

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      Рейтинг: +13

      hangvay 1 июля 2015, 14:28

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      Рейтинг: +10

      polc72 1 июля 2015, 12:55

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - B / e / t / s / 2 / k . c / o / m (убрать " / " )

      0
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 1 июля 2015, 12:02

      Он очень хороший игрок если трансфер состоиться то это безаговорочно усиление для Великого Милана!Не забывайте он минумшем в сезоне в лиги чемпионов стал лучшим бомбардиром в груповом этапе! Да и всего на один гола меньше забил Роналду Месси и Неймара у которых по 10 мячей да сыграл он меньше матчей там чем они все трое)) поэтому 8 лямов за него это копейки нужно брать не задумываясь!

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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 1 июля 2015, 11:28

      Бегут из Украины ведущие игроки чемпионата...

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 10:47

      Зачем он "Милану"?

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 1 июля 2015, 10:10

      хорошее было бы подкрепление для Милана!

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