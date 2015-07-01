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    "Наполи" хочет расстаться с Мертенсом

    Итальянский "Наполи" близок к тому, чтобы этим летом расстаться со своим полузащитником Дрисом Мертенсом. Инициативу продать бельгийца выразил лично новый главный тренер команды Маурицио Сарри. Напомним, ранее появлялась информация, что неаполитанцы также могут расстаться с Хосе Кальехоном, которого активно зазывает к себе "Атлетико".

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    Источник: Football Italia

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    01.07.2015 08:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:11

      Тренеру виднее...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:03

      Изменения в Наполи будут, подождем развития событий.

      0
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      Рейтинг: +166

      кермет 1 июля 2015, 13:46

      в великая рома квааа

      0
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      Рейтинг: +43

      Alcaron 1 июля 2015, 12:18

      вот глупцы

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 11:09

      Новая метла

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 1 июля 2015, 09:06

      Мертенс игрок настроения, поэтому и ясно, что Сарри хочет продать его.

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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька > Juventus21 1 июля 2015, 12:15

      Скорее игрок одного тайма. Тем не менее, бельгиец - лучший левый вингер СериАла, имхо. Его уход серьезно ослабит Наполи. Что, в принципе, очень даже и неплохо)

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Супер Лелька 4 июля 2015, 19:55

      Уйдёт в Рому будет ещё хуже) Ледесма покинул Лацио(( Есть новости по остальным выставленным на трансфер?

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 1 июля 2015, 08:29

      такой игрок уж точно не должен остаться без клуба,в Милан его )
      P.S. уже и в разделе новостей про этот бомбардир.ру пишут....смысл менять названия?)или это опять взломали соккер?

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      Рейтинг: +272

      luke-c1 1 июля 2015, 08:23

      Помню как он нашу сборную по правому флангу разрыва, Комбаров его взглядом провожал.

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