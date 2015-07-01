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    ПСЖ сделал предложение киевскому "Динамо" по Ярмоленко

    Французский гранд ПСЖ отправил в киевское "Динамо" конкретное предложение о приобретении полузащитника команды Андрея Ярмоленко, информирует украинский телеканал ICTV. Больше в стан бело-голубых по поводу именно этого футболиста никто не обращался. Сумма, при наличии которой "Динамо" готово отпустить Ярмоленко, составляет 20 миллионов евро. Сам Андрей уже заявлял, что желает покинуть Киев.

    За годы выступления за "Динамо" (с 2007-го) хавбек провел 172 матча и забил 68 мячей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2015 07:59
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 15:52

      Оказалось - брехня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:13

      Много просят...

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 13:42

      Отлично....будет ему куда расти.

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan 1 июля 2015, 22:53

      Отличный вариант для Андрея. Чемпионат среднего класса, топовый клуб, стабильно выступающий в ЛЧ каждый сезон. То, что доктор прописал!

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 1 июля 2015, 17:45

      вали, беги

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 1 июля 2015, 16:29

      Ярмоленко давно пора было ехать в Европу играть, как и Коноплянке к слову.

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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 15:01

      Ярмоленко влился бы в состав ПСЖ.

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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 1 июля 2015, 13:47

      нормальный показать забитых мячей для УПЛ

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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:14

      В запасные идет.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 июля 2015, 11:35

      Нормально мешок этот трухануть таким образом...)))

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