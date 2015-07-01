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    Пикущак пополнил "Шериф"

    Экс-форвард пермского "Амкара" Игорь Пикущак стал игроком тираспольского "Шерифа". Футболист подписал соглашение с командой на полтора года.

    За "аммиачных" Пикущак выступал на протяжении последних трех лет, а до этого в России защищал цвета "Краснодара".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 07:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:04

      Пропадёт теперь из вида...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:57

      Удачи парню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 11:25

      Удачи ему в новой команде

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      muntian 1 июля 2015, 11:02

      В Молдавии,что водятся денежные знаки?

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 1 июля 2015, 10:17

      в Краснодаре выглядел нормально а потом сдал!

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 1 июля 2015, 08:36

      автор первого гола Краснодара в Премьер-Лиге как-никак) хороший нападающий,удачи ему,по крайней мере.старается много

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 1 июля 2015, 08:01

      Не забивной…

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