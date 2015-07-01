Пикущак пополнил "Шериф"

Экс-форвард пермского "Амкара" Игорь Пикущак стал игроком тираспольского "Шерифа". Футболист подписал соглашение с командой на полтора года.



За "аммиачных" Пикущак выступал на протяжении последних трех лет, а до этого в России защищал цвета "Краснодара".



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