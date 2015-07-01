"Кристал Пэлас" приготовил 10 миллионов фунтов на Кабая

Английский "Кристал Пэлас" готов в ближайшее время приобрести хавбека французского ПСЖ Йоана Кабая. Сообщается, что переговоры между клубами уже идут и лондонцы планируют потратить на покупку порядка 10-и миллионов фунтов. Если парижский клуб все устроит, Кабай вернется в Англию достаточно скоро.



В прошедшей кампании полузащитник провел 36 матчей и дважды поражал чужие ворота.



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