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    "Кристал Пэлас" приготовил 10 миллионов фунтов на Кабая

    Английский "Кристал Пэлас" готов в ближайшее время приобрести хавбека французского ПСЖ Йоана Кабая. Сообщается, что переговоры между клубами уже идут и лондонцы планируют потратить на покупку порядка 10-и миллионов фунтов. Если парижский клуб все устроит, Кабай вернется в Англию достаточно скоро.

    В прошедшей кампании полузащитник провел 36 матчей и дважды поражал чужие ворота.

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    Источник: The Guardian

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    01.07.2015 07:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:02

      Агент Кабая уже рассматривает вариант с возвращением Йоана в "Ньюкасл"...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:56

      Специально для Кабая копили 10 лямов...

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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:12

      В Ньюкасле отлично смотрелся, но погнался за деньгами.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 11:49

      А Кабай в курсе?

      0
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      Рейтинг: +10

      muntian 1 июля 2015, 09:43

      Я думал это погоняло Комбарова.

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      Рейтинг: +20

      shadow_011 1 июля 2015, 09:14

      Скорей всего не перейдет

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      Рейтинг: +44

      invite yupi 1 июля 2015, 07:41

      Ух ты еще через годик может и спартак обрадует.

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 1 июля 2015, 07:38

      Журин ты откуда такой взялся? новичок что ли?

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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 > The_BESTolo4b 1 июля 2015, 08:36

      нет он старый новый редактор-коментатор

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