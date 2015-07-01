"Сток Сити" намерен приобрести Агьеманга-Баду

Английский "Сток Сити" всерьез заинтересован в приобретении полузащитника итальянского "Удинезе" Эммануэля Агьеманга-Баду. В самое ближайшее время "гончары" начнут переговоры. Видеть футболиста в Англии хочет лично главный тренер "Стока" Марк Хьюз. Стоимость возможного трансфера составляет около 4-х миллионов фунтов.



В сезоне 2014/2015 Агьеманг-Баду провел за "Удинезе" 32 игры, в которых сумел однажды отличиться.



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