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    "Сток Сити" намерен приобрести Агьеманга-Баду

    Английский "Сток Сити" всерьез заинтересован в приобретении полузащитника итальянского "Удинезе" Эммануэля Агьеманга-Баду. В самое ближайшее время "гончары" начнут переговоры. Видеть футболиста в Англии хочет лично главный тренер "Стока" Марк Хьюз. Стоимость возможного трансфера составляет около 4-х миллионов фунтов.

    В сезоне 2014/2015 Агьеманг-Баду провел за "Удинезе" 32 игры, в которых сумел однажды отличиться.

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    Источник: Daily Star

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    01.07.2015 07:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:00

      Увидим серьёзность их намерений...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:54

      Хороший хавбек, должен заиграть в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 13:04

      Удачи им в этом

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