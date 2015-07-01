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    Месси: "Важно, чтоб забивала команда, а не я"

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по окончании сегодняшнего полуфинального матча Кубка Америки против Парагвая (6:1) выразил желание обязательно выиграть турнир, а также поделился негодованием по поводу отсутствия голов за "альбиселесту" - на турнире игрок "Барселоны" отличился лишь однажды.

    "Это невероятно, что я не могу забивать за национальную сборную. Но это, на самом деле, не так важно, ведь наша команда все равно забивает. Сегодня удалось поразить ворота сразу шесть раз. Мы в финале и должны сделать всё, чтобы победить в нем", - отметил Месси.

    В финале 4 июля Аргентина сыграет со сборной Чили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 07:08
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:59

      Коллективист поневоле)

      0
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      Рейтинг: +81

      Aymir 3 июля 2015, 06:46

      В каждом игре Мяси 9-10 раз представляется забить 9-10 раз не может поставит ног "готовый мяч"

      0
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      Рейтинг: +81

      Aymir 3 июля 2015, 06:42

      Важна чтобы я получил приз и поддержка Блаттера остальные нахрен мне нужен

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 1 июля 2015, 23:23

      Главное победа команды или сборной.В этом Лео и отличается от...Знаете от кого)

      3
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      Рейтинг: +81

      Aymir > старина 3 июля 2015, 06:44

      ха ха Мяси изо всех сил хочеть забивать но не получается лучше бы Кержаков вместо Мяси хот 2-3 гол забил бы

      0
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      Рейтинг: +13

      Ismadiyar 1 июля 2015, 23:17

      Месси делает игру ,это главное !!!

      3
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      Рейтинг: +226

      рус фан 1 июля 2015, 22:25

      Лионель прав если команда побеждает с твоим участием, это самое главное и часто надо делиться мячом в казалось бы голевых позициях что бы гол наверняка случился.

      2
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      Рейтинг: +22

      KarmA 1 июля 2015, 21:52

      Месси в сборной - это тоже самое, что и Иньеста в Барсе - минимум голов, максимум пользы, шикарнейшие передачи, видение поля, минимум брака... Никогда не был фанатом, но этот малой истинный кудесник мяча. Безумно рад, что видел вживую игры таких мастеров, как Месси, Иньесты, Хави, Роналду, Робето Карлоса, Это'о...

      3
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      Рейтинг: +57

      kent21vek 1 июля 2015, 19:55

      МЕССИ ЛУЧШИЙ ИГРОК!!!

      2
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      Рейтинг: +128

      ArtNow 1 июля 2015, 16:21

      Главное сейчас это победа на турнире.

      4
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      Рейтинг: +151

      311 1 июля 2015, 15:08

      И правильно, не в голах счастье!

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