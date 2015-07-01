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    Диас: "Аргентина полностью нас переиграла"

    Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас после сегодняшнего полуфинала Кубка Америки против Аргентины (1:6) заявил, что его команда ничего не смогла противопоставить более сильному сопернику.

    "Получилось так, что мои игроки оказались безоружными на фоне соперника. Как итог такой крупный счет. Аргентинцы превзошли нас во всем, чем подтвердили статус одной из лучших команд мира", - сказал наставник.

    В поединке за третье место "гуарани" предстоит сыграть с перуанцами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 06:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:59

      Трудное признание...

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 1 июля 2015, 17:31

      Месси, Пасторе, Ди Мария, Агуэро, порвали оборону Парагвая, счет мог быть и крупнее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 июля 2015, 15:26

      По счёту видно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:50

      Аргентинцы в хорошей форме и фавориты будущего финала.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 1 июля 2015, 10:42

      Месся превзошел весь центр и защиту парагвайчика..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 1 июля 2015, 08:22

      Мужик! Признает все как есть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Динамо1927 1 июля 2015, 06:59

      Супер

      0
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      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 > Динамо1927 1 июля 2015, 09:24

      Да

      0
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