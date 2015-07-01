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    Мартино: "Месси ничуть не переживает, что не забивает"

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино после сегодняшнего полуфинального матча Кубка Америки против Парагвая (6:1) отметил, что нападающий команды Лионель Месси нисколько не расстраивается из-за того, что забил на турнире всего лишь один мяч, причем с пенальти.

    "Для Месси совершенно не представляется проблемой, что он не забивает мячей. Он счастлив и так, ведь очень много работает на команду и помогает ей. Смею вас уверить: настроение у Лионеля отличное", - подытожил наставник "альбиселесты".

    Финал Кубка Америки состоится 4 июля, противостоять там Аргентине будут чилийцы.

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    Источник: Marca

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    01.07.2015 06:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 5 июля 2015, 10:02

      Шел бы ты лучше какой нибудь Кукуй Химнастик тренировать,учитель физры.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:58

      Сегодня посмотрим, как в финале сыграет...

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 1 июля 2015, 23:35

      Барселона заточена под голы Месси, а сборная Аргентины- нет. Тем не менее, Месси есть Месси.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:48

      Месси играет на команду и правильно, результаты налицо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 13:28

      Да ладно! Совсем-совсем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:08

      Месси уж точно не о чем переживать.

      4
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 1 июля 2015, 10:42

      нет ТАТА бы-ё подномной переживает

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 1 июля 2015, 10:19

      середнячок, классный запереживал))

      0
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 1 июля 2015, 09:32

      переживает конечно, но работу командную делает как никто другой.

      2
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 1 июля 2015, 09:04

      только его вью говорит об обратном)) но пункт в контракте мартино "лизнуть месси" заставляет его нести эту чушь)

      6
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      Рейтинг: +370

      Apsny > NeiSeS 1 июля 2015, 12:06

      У тебя есть такой пункт и ты следуешь ему неукоснительно?

      6
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