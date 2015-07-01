Мартино: "Месси ничуть не переживает, что не забивает"

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино после сегодняшнего полуфинального матча Кубка Америки против Парагвая (6:1) отметил, что нападающий команды Лионель Месси нисколько не расстраивается из-за того, что забил на турнире всего лишь один мяч, причем с пенальти.



"Для Месси совершенно не представляется проблемой, что он не забивает мячей. Он счастлив и так, ведь очень много работает на команду и помогает ей. Смею вас уверить: настроение у Лионеля отличное", - подытожил наставник "альбиселесты".



Финал Кубка Америки состоится 4 июля, противостоять там Аргентине будут чилийцы.



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