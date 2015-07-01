"Порту" подтвердил трансфер Джексона Мартинеса в "Атлетико"

Официальный сайт португальского "Порту" объявил о переходе футболиста "драконов" Джексона Мартинеса в стан мадридского "Атлетико". "Матрасники" заплатят за колумбийца 35 млн евро - ту сумму, которая и прописана в контракте нападающего. Несколько дней назад сам Мартинес анонсировал, что подпишет контракт именно с испанской командой.



За время выступлений в "Порту" южноамериканец трижды становился лучшим голеадором чемпионата Португалии, а всего за "драконов" он забил 92 мяча.



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