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    "Порту" подтвердил трансфер Джексона Мартинеса в "Атлетико"

    Официальный сайт португальского "Порту" объявил о переходе футболиста "драконов" Джексона Мартинеса в стан мадридского "Атлетико". "Матрасники" заплатят за колумбийца 35 млн евро - ту сумму, которая и прописана в контракте нападающего. Несколько дней назад сам Мартинес анонсировал, что подпишет контракт именно с испанской командой.

    За время выступлений в "Порту" южноамериканец трижды становился лучшим голеадором чемпионата Португалии, а всего за "драконов" он забил 92 мяча.

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    Источник: ФК «Порту»

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    01.07.2015 06:37
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 08:57

      Приличные отступные получили "драконы"...

      0
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 1 июля 2015, 23:33

      Будут в связке с Оливером Торресом играть

      0
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      Рейтинг: +183

      realmadrid92 1 июля 2015, 23:23

      Отличный игрок, никто с этим не спорит. Но надо было года 2 назад покупать его, это относится ко всем клубам, которые желали такого всесторонне развитого игрока. Сейчас ему уже почти 30-ник, и платить за него 35 лямов, это слишком

      0
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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 1 июля 2015, 22:11

      класний игрок поздравляю атлетико

      1
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      Рейтинг: +35

      бомбардирр 1 июля 2015, 22:00

      Заиграет погоду не испортит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      swot 1 июля 2015, 21:17

      самец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Karakas 1 июля 2015, 20:51

      Посмотрим на Дж.Мартинеса в испании.

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 1 июля 2015, 17:44

      не уверен в нем!Гризманн лучше

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > NEOn13 1 июля 2015, 19:17

      Атлетико играет в два форварда!

      0
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      Рейтинг: +79

      nickyist 1 июля 2015, 16:26

      отличное приобретение для Атлетико.

      1
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      Рейтинг: +13

      Spartak537 1 июля 2015, 15:17

      хороший игрок

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