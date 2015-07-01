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    Ривалдо: "В сборную Бразилии следует вызывать лучших"

    Знаменитый в прошлом нападающий сборной Бразилии Ривалдо поделился своим мнением касательно того, что сейчас происходит с "селесао", а также вспомнил последнюю победу команды на чемпионате мира, что случилось ровно 13 лет назад.

    "Да, сегодня 13 лет, как мы последний раз выиграли чемпионат мира - никогда не забуду этот момент. Увы, но сейчас в сборную Бразилии может попасть любой игрок, хотя следует вызывать лучших. Помнится, в 2006-м году я выступал в Греции и во многом поэтому не попал в заявку на чемпионат мира в Германии. Нынешние игроки сборной выступают еще в более слабых турнирах. Если подобная тенденция продолжится, нам придется ждать нового чемпионства лет тридцать. Словом, тяжело молча смотреть на то, что происходит", - написал Ривалдо.

    Напомним, что "пентакампеоны" вылетели на стадии 1/4 финала на Кубке Америки в этом году, а в прошлом с треском уступили в полуфинале чемпионата мира немцам (1:7).

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    Источник: Instagram

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    01.07.2015 06:27
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:57

      Быстро время летит...

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 1 июля 2015, 18:55

      надо с увольнения дунги начинать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:45

      Дурга взял лучших на сегодня, а кого забыли, пусть перечислит.

      0
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      Рейтинг: +20

      germzlm 1 июля 2015, 14:30

      семулянт 2002 прав

      0
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      Рейтинг: +27

      vip Ziama 1 июля 2015, 13:42

      А тренер Дунга это не капитан селесао который выиграл ЧМ-94 в сша?

      0
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      ...
      Рейтинг: +226

      рус фан > vip Ziama 1 июля 2015, 16:24

      Тот самый, кстати отличный был опорник, жаль тренер не особо.

      1
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      ...
      Рейтинг: +27

      vip Ziama > рус фан 1 июля 2015, 20:16

      Вчера смотрел обзор матча. Он первым поднял кубок мира, следом Ромарио потом Кафу. Кафу вообще зверь, дважды выиграл ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 13:30

      У пентакампеонов кризис

      0
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      Рейтинг: +167

      ХУБУЛ 1 июля 2015, 12:46

      А где их взят то????????? Вот уже 27 лет слежу за футболом и никогда даже в мыслях у меня не было,что игроки основы сборной Бразилии будут лавочниками Европейских клубов, игроками УПЛ и нашей лиги или ещё хуже того.

      2
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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:09

      Дунга мутит воду.

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      Рейтинг: +39

      нечитайло 1 июля 2015, 11:26

      Надо что то менять

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 1 июля 2015, 11:10

      да дело в том.что их просто нет сейчас в такой богатой на футболистов стране,как Бразилия =/

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