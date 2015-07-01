Ривалдо: "В сборную Бразилии следует вызывать лучших"

Знаменитый в прошлом нападающий сборной Бразилии Ривалдо поделился своим мнением касательно того, что сейчас происходит с "селесао", а также вспомнил последнюю победу команды на чемпионате мира, что случилось ровно 13 лет назад.



"Да, сегодня 13 лет, как мы последний раз выиграли чемпионат мира - никогда не забуду этот момент. Увы, но сейчас в сборную Бразилии может попасть любой игрок, хотя следует вызывать лучших. Помнится, в 2006-м году я выступал в Греции и во многом поэтому не попал в заявку на чемпионат мира в Германии. Нынешние игроки сборной выступают еще в более слабых турнирах. Если подобная тенденция продолжится, нам придется ждать нового чемпионства лет тридцать. Словом, тяжело молча смотреть на то, что происходит", - написал Ривалдо.



Напомним, что "пентакампеоны" вылетели на стадии 1/4 финала на Кубке Америки в этом году, а в прошлом с треском уступили в полуфинале чемпионата мира немцам (1:7).



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