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    Месси - лучший игрок матча Аргентина - Парагвай

    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки - 2015 с Парагваем, который был сыгран сегодня ночью, сообщает официальный "твиттер" турнира.

    "Альбиселеста", напомним, одержала победу со счетом 6:1, а Месси поучаствовал в пяти забитых мячах своей команды.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2015 06:15
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:56

      По заслугам и честь!)

      0
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      Рейтинг: +144

      Baksa66666 1 июля 2015, 20:30

      Я смотрел весь матч, не без помощи Месси были забиты почти все мячи.. Все по делу!!!!

      1
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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК 1 июля 2015, 19:52

      5 голевых передач, но ни одной заброшеной шайбы, ничё, очки всё равно идут. возьмём на драфт.

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 1 июля 2015, 17:42

      Лео лучший

      1
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      Рейтинг: +226

      рус фан 1 июля 2015, 16:20

      Действия Месси в этом матче превосходны и почти безошибочны, так как я смотрел матч соглашусь что Лионель хотя и не забил (а мог момента три было) во многом справедливо выбран лучшим, его обостряющие пасы на партнеров очень техничны и умны.

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:41

      Месси проводит отличный сезон и нет никаких сомнений, что вне конкуренции за пятый ЗМ.

      4
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 1 июля 2015, 14:34

      Просто лучший)

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      Рейтинг: +86

      Реалист kz 1 июля 2015, 14:25

      Лучшим игроком матча должен был быть - Ди Мария !!!

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      Рейтинг: +34

      Российский болельщеК > Реалист kz 1 июля 2015, 19:44

      Да, должна.

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      Рейтинг: +13

      hangvay 1 июля 2015, 14:22

      месси красава

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      Рейтинг: +26

      Zealot_91 1 июля 2015, 13:34

      Отличная игра в исполнение Аргентины,Месси заслужил звание лучшего ..но сад что Парагвай не показатель,финал будет показателем!!Аргентина с Месси вновь в финале.

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