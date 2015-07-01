Месси - лучший игрок матча Аргентина - Парагвай

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки - 2015 с Парагваем, который был сыгран сегодня ночью, сообщает официальный "твиттер" турнира.



"Альбиселеста", напомним, одержала победу со счетом 6:1, а Месси поучаствовал в пяти забитых мячах своей команды.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!



