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    Робиньо покидает "Сантос"

    Нападающий бразильского "Сантоса" Робиньо, игравший на протяжении последнего года за команду на правах аренды, уходит из клуба. Связано это с тем, что стороны не смогли договориться о подписании полноценного контракта. Теперь игрок сборной Бразилии становится свободным агентом, так как договор с "Миланом" истек.

    "Мы обсудили с Робиньо возможность подписания соглашения, однако прийти к консенсусу не получилось. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в другой стране. Желаем игроку дальнейших успехов", - сказал президент "Сантоса" Модесто Рома.

    Отметим, что Робиньо - воспитанник "Сантоса" и сыграл за клуб более двухсот игр.

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    Источник: ФК «Сантос»

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    01.07.2015 06:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19

      sk1nface 9 июля 2015, 21:37

      Что-то "Сантос" в последнее время вообще сполз...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:56

      Не смогли договориться...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 1 июля 2015, 23:40

      я так и думал!
      видимо в МЛС хатит!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 18:24

      Не договорились

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 1 июля 2015, 15:05

      А начиналось все в Реале и прочили Робика в звезды. Надо было не ругаться с Манчи в МанСити, но он с Адебой поддержали уволенного Марка Хьюза...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 1 июля 2015, 14:39

      В Реале выдали из него все соки.

      0
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      Рейтинг: +39

      Albatross 1 июля 2015, 12:05

      Дома ему комфортнее. Вот, и в сборную вернулся.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 1 июля 2015, 10:22

      путь один, в США!

      0
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      Рейтинг: +11

      villa21 1 июля 2015, 09:23

      Даешь в Анталью к Рони и Это'о!

      1
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      Рейтинг: +81

      yarukua 1 июля 2015, 08:30

      видимо опять в Европу собрался

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