Робиньо покидает "Сантос"

Нападающий бразильского "Сантоса" Робиньо, игравший на протяжении последнего года за команду на правах аренды, уходит из клуба. Связано это с тем, что стороны не смогли договориться о подписании полноценного контракта. Теперь игрок сборной Бразилии становится свободным агентом, так как договор с "Миланом" истек.



"Мы обсудили с Робиньо возможность подписания соглашения, однако прийти к консенсусу не получилось. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в другой стране. Желаем игроку дальнейших успехов", - сказал президент "Сантоса" Модесто Рома.



Отметим, что Робиньо - воспитанник "Сантоса" и сыграл за клуб более двухсот игр.



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