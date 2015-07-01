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    Аргентина разгромила Парагвай в полуфинале Кубка Америки

    Во втором полуфинальном матче Кубка Америки - 2015 сборная Аргентины крупно обыграла сборную Парагвая и теперь в финале сыграет с хозяевами турнира - чилийцами.

    1 июля, Консепсьон, стадион "Мунисипал".

    Аргентина - Парагвай - 6:1 (2:1).
    Голы: 1:0 - Рохо, 15; 2:0 - Пасторе, 27; 2:1 - Барриос, 43; 3:1 - Ди Мария, 47; 4:1 - Ди Мария, 53; 5:1 - Агуэро, 80; 6:1 - Игуаин, 83.

    Аргентина: Ромеро, Рохо, Отаменди, Демикелис, Сабалета, Маскерано (Гаго, 77), Ди Мария, Билья, Пасторе (Банега, 73), Месси, Агуэро (Игуаин, 81).

    Парагвай: Вильяр, Пирис, Агилар, Да Силва, Вальдес, Ортис, Касерес, Бенитес, Гонсалес (Бобадилья, 26), Санта Крус (Барриос, 30), Вальдес (Ромеро, 56).

    Предупреждение: Рохо, 12. Билья, 13. Касерес, 13. Да Силва, 30. Ортис, 59.

    Судья: Сандро Рикки (Бразилия).

    "Соккер.Ру" вел онлайн-трансляцию этого матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2015 04:23
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    Комментарии472
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    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 2 июля 2015, 17:22

      Месси всё равно - лучший игрок.))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо > Juventus 32 3 июля 2015, 14:26

      Несомненно, а Ди Мария чуть похуже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 08:57

      Будет новая песня...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      ren88888_ 1 июля 2015, 22:44

      Чилиец Иван Саморано победит )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      старина 1 июля 2015, 22:43

      Еще не заглянув на эту ветку я был уверен что Лео обгадят только потому что он не забил...И не ошибся.Доказывать что либо бесполезно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      зигзаг 1 июля 2015, 22:40

      МЕсси и тут на классе !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      salaga 1 июля 2015, 21:50

      Месси оставили не у дел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +625

      el barsa 1 июля 2015, 21:40

      vamos argentina

      1
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      Рейтинг: +29

      cvanza 1 июля 2015, 20:41

      Парагвай сделал свое дело

      0
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      Рейтинг: +57

      kent21vek 1 июля 2015, 19:58

      РУСАЛКЕ никогда не догнать МЕССИ!!! Вам школоте уже давно пора смириться с
      этим!!!

      1
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      Рейтинг: +50

      kanuni > kent21vek 2 июля 2015, 04:31

      Чеснока не хочешь?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      kent21vek 1 июля 2015, 19:56

      МЕССИ ТЫ БОГ ФУТБОЛА!!!

      2
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