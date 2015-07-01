Аргентина разгромила Парагвай в полуфинале Кубка Америки

Во втором полуфинальном матче Кубка Америки - 2015 сборная Аргентины крупно обыграла сборную Парагвая и теперь в финале сыграет с хозяевами турнира - чилийцами.



1 июля, Консепсьон, стадион "Мунисипал".



Аргентина - Парагвай - 6:1 (2:1).

Голы: 1:0 - Рохо, 15; 2:0 - Пасторе, 27; 2:1 - Барриос, 43; 3:1 - Ди Мария, 47; 4:1 - Ди Мария, 53; 5:1 - Агуэро, 80; 6:1 - Игуаин, 83.





Аргентина: Ромеро, Рохо, Отаменди, Демикелис, Сабалета, Маскерано (Гаго, 77), Ди Мария, Билья, Пасторе (Банега, 73), Месси, Агуэро (Игуаин, 81).

Предупреждение: Рохо, 12. Билья, 13. Касерес, 13. Да Силва, 30. Ортис, 59.

Судья:

Сандро Рикки (Бразилия).

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Соккер.Ру

" вел

этого матча.





Вильяр, Пирис, Агилар, Да Силва, Вальдес, Ортис, Касерес, Бенитес, Гонсалес (Бобадилья, 26), Санта Крус (Барриос, 30), Вальдес (Ромеро, 56).С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!