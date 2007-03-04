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    Расписание матчей 04-03-2007

    февраль 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4
    март 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    апрель 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2006/2007), 1/8 финала, ответный матч
    4 марта, воскресенье
    14:00
    Динамо
    2:0
    Томь
    Матч завершен
    4 марта, воскресенье
    14:30
    Зенит
    1:0
    Сатурн
    Матч завершен
    4 марта, воскресенье
    15:00
    Ростов
    3:1
    Рубин
    Матч завершен
    4 марта, воскресенье
    16:00
    Амкар-Пермь
    2:3
    Москва
    Матч завершен
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