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    Расписание матчей 30-04-2005

    март 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2005, 7 тур
    30 апреля, суббота
    00:00
    Москва
    1:0
    Алания
    Матч завершен
    30 апреля, суббота
    14:00
    Зенит
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    30 апреля, суббота
    16:00
    Рубин
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    30 апреля, суббота
    17:00
    Торпедо
    0:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    30 апреля, суббота
    17:00
    Сатурн
    0:2
    Томь
    Матч завершен
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