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    Расписание матчей 20-03-2005

    февраль 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2005, 2 тур
    20 марта, воскресенье
    00:00
    Алания
    0:3
    Зенит
    Матч завершен
    20 марта, воскресенье
    00:00
    Ахмат
    2:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    20 марта, воскресенье
    00:00
    Спартак
    3:0
    Рубин
    Матч завершен
    20 марта, воскресенье
    14:00
    Томь
    0:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    20 марта, воскресенье
    18:00
    Сатурн
    2:0
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    20 марта, воскресенье
    18:00
    Динамо
    2:1
    Торпедо
    Матч завершен
    20 марта, воскресенье
    18:00
    Ростов
    2:2
    Шинник
    Матч завершен
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