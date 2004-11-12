Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 12-11-2004

    октябрь 2004
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 2004
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 2004
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2004, 30 тур
    12 ноября, пятница
    00:00
    Динамо
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
    12 ноября, пятница
    00:00
    Москва
    1:4
    ЦСКА
    Матч завершен
    12 ноября, пятница
    00:00
    Ротор
    2:5
    Зенит
    Матч завершен
    12 ноября, пятница
    00:00
    Сатурн
    1:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    12 ноября, пятница
    00:00
    Рубин
    4:1
    Алания
    Матч завершен
    12 ноября, пятница
    00:00
    Амкар-Пермь
    1:2
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    12 ноября, пятница
    00:00
    Торпедо
    4:1
    Ростов
    Матч завершен
    12 ноября, пятница
    00:00
    Шинник
    0:2
    Локомотив
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11