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Главные новости
«Зенит» с трудом победил «Химки», Мбаппе пнул соперника, Рэшфорд повторил достижение Роналду и другие новости
01:34
Воспитанник «Барселоны» назвал игрока, которого считает русским Пике
01:16
Фанаты «Атлетика» скандировали «В Сегунду!» во время матча с «Барселоной», которая попала в судейский скандал
3
01:07
Червиченко хочет треснуть палкой по спине игроку «Ростова»: «За такие ошибки в раздевалке бутсами бьют»
1
01:03
Коваленко заявил, что ему можно забыть о сборной России после матча с ЦСКА
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Все новости
01:27
Савичев – о 207 зрителях на матче «Торпедо»: «Дурдом полный. В Германии на пятой лиге больше»
1
00:58
Директор «Шахтера»: «Продали Мудрика на финансовом пике. В «Челси» знают, какой бриллиант у них в руках»
1
00:57
Примера. «Барселона» победила «Атлетик» (1:0) и увеличила отрыв от «Реала» до 9 очков
00:40
Малком раскрыл характер травмы Барриоса. Его заменили в первом тайме с «Химками»
00:39
Серия А. «Ювентус» победил «Сампдорию» (4:2) благодаря дублю Рабьо и поднялся на 7-е место
00:22
Видео
Карпин объяснил ошибку Мелехина, который вывел форварда «Пари НН» на пустые ворота
00:05
Глушаков описал игру «Ростов» – «Пари НН» легендарной фразой Карпина
6
12 марта
23:55
«На первенстве бани за такое могут голову оторвать». Лапочкин назвал катастрофическим судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
6
23:49
«Ференцварош» Черчесова проиграл в чемпионате Венгрии впервые с октября 2022 года
23:46
Мостовой рассказал, чем «Спартак» отличается от «Зенита»
3
23:38
В «Волге» опасаются, что броски бананами на стадионе повторятся: «Человек может снова прийти – мы без Fan ID»
5
23:29
Агент Вендела рассказал, как на бразильца повлияла история с брошенным бананом
1
23:23
Директор «Шахтера» Палкин: «ФИФА должна помогать украинским клубам, а они сделали нас еще беднее и слабее»
5
23:18
«Fan ID – надуманная проблема». Бышовец назвал главную причину низкой посещаемости РПЛ
7
23:05
Осинькин назвал причины разгромного поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА
1
22:59
Маслов объяснил, почему не считает Промеса легендой «Спартака»
1
22:52
Тарасов вступился за представителей «ЧВК Редан»
22:46
Гвардиола отреагировал на непристойное поведение Уокера. Защитник «Ман Сити» показывал пенис в баре
3
22:32
⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Спартак» победил «Факел», «Динамо» проиграло «Краснодару», «Крылья» пропустили четыре от ЦСКА
6
22:30
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«Барса» вылетела из еврокубков, единственная надежда – на Примеру. Получи бонус в 2000 рублей и ставь на матч с «Атлетиком»
22:23
Фото
«Локомотив» покинул зону стыковых матчей по итогам 19-го тура РПЛ
4
22:05
Серия А. «Рома» проиграла «Сассуоло» в матче с 7 голами и упустила шанс подняться в топ-3
22:02
Экс-участник еврокубков «Черноморец» сообщил, когда планирует вернуться в РПЛ
21:55
Тен Хаг обвинил судью в том, что «МЮ» не выиграл у «Саутгемптона»
21:48
«Ростов» установил личный антирекорд посещаемости в матче с «Пари НН»
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21:47
Чепчугов назвал российского вратаря, которого считает выдающимся
21:45
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Федотов назвал лучшего вратаря всех времен и народов
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21:30
РПЛ. «Ростов» победил «Пари НН» (2:1), забив пенальти на 94-й минуте
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Расписание матчей 19-09-2003
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Россия. Премьер-лига 2003, 25 тур
19 сентября, пятница
00:00
Зенит
2:1
Спартак
Матч завершен
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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