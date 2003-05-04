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    Расписание матчей 04-05-2003

    апрель 2003
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2003
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2003
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2003, 7 тур
    4 мая, воскресенье
    00:00
    Москва
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    4 мая, воскресенье
    00:00
    Алания
    1:0
    Сатурн
    Матч завершен
    4 мая, воскресенье
    00:00
    Крылья Советов
    3:0
    Ростов
    Матч завершен
    4 мая, воскресенье
    00:00
    Торпедо
    3:0
    Спартак
    Матч завершен
    4 мая, воскресенье
    00:00
    Уралан
    1:5
    Динамо
    Матч завершен
    4 мая, воскресенье
    00:00
    Зенит
    0:0
    Ротор
    Матч завершен
    4 мая, воскресенье
    00:00
    Шинник
    2:2
    Рубин
    Матч завершен
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