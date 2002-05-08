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    Расписание матчей 08-05-2002

    апрель 2002
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2002
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2002
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2002, 11 тур
    8 мая, среда
    00:00
    Сокол
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    8 мая, среда
    00:00
    Шинник
    1:1
    Ростов
    Матч завершен
    8 мая, среда
    00:00
    Крылья Советов
    1:0
    Локомотив
    Матч завершен
    8 мая, среда
    00:00
    Торпедо
    2:3
    ЦСКА
    Матч завершен
    8 мая, среда
    00:00
    Ротор
    0:0
    Анжи
    Матч завершен
    8 мая, среда
    00:00
    Алания
    2:3
    Уралан
    Матч завершен
    8 мая, среда
    00:00
    Сатурн
    1:2
    Спартак
    Матч завершен
    8 мая, среда
    00:00
    Москва
    1:2
    Зенит
    Матч завершен
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