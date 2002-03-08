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    Расписание матчей 08-03-2002

    февраль 2002
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2002
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2002
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2002, 1 тур
    8 марта, пятница
    00:00
    Локомотив
    1:0
    Алания
    Матч завершен
    8 марта, пятница
    00:00
    Шинник
    1:3
    Сатурн
    Матч завершен
    8 марта, пятница
    00:00
    Спартак
    0:0
    Ростов
    Матч завершен
    8 марта, пятница
    00:00
    Крылья Советов
    1:1
    Уралан
    Матч завершен
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