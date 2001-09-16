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    Расписание матчей 16-09-2001

    август 2001
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2001
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2001
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 2001, 24 тур
    16 сентября, воскресенье
    00:00
    Динамо
    2:1
    Ротор
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    00:00
    Факел
    4:1
    Ростов
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    00:00
    Сатурн
    1:0
    Москва
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    00:00
    Анжи
    0:0
    Зенит
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    00:00
    Алания
    2:0
    Сокол
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    00:00
    Торпедо
    3:1
    Черноморец
    Матч завершен
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