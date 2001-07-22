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    Расписание матчей 22-07-2001

    июнь 2001
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    июль 2001
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    август 2001
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 2001, 18 тур
    22 июля, воскресенье
    00:00
    Динамо
    1:1
    Анжи
    Матч завершен
    22 июля, воскресенье
    00:00
    Факел
    2:0
    Локомотив
    Матч завершен
    22 июля, воскресенье
    00:00
    Сатурн
    2:2
    Зенит
    Матч завершен
    22 июля, воскресенье
    00:00
    Торпедо
    1:3
    ЦСКА
    Матч завершен
    22 июля, воскресенье
    00:00
    Ростов
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    22 июля, воскресенье
    00:00
    Ротор
    3:3
    Спартак
    Матч завершен
    22 июля, воскресенье
    00:00
    Крылья Советов
    1:1
    Алания
    Матч завершен
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