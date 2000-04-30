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    Расписание матчей 30-04-2000

    март 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    май 2000
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 2000, 6 тур
    30 апреля, воскресенье
    00:00
    Локомотив
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    30 апреля, воскресенье
    00:00
    Уралан
    0:0
    Локомотив НН
    Матч завершен
    30 апреля, воскресенье
    00:00
    Алания
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    30 апреля, воскресенье
    00:00
    Ростов
    2:0
    Сатурн
    Матч завершен
    30 апреля, воскресенье
    00:00
    Зенит
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    30 апреля, воскресенье
    00:00
    Спартак
    3:1
    Факел
    Матч завершен
    30 апреля, воскресенье
    00:00
    Крылья Советов
    0:1
    Ротор
    Матч завершен
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