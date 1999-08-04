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    Расписание матчей 04-08-1999

    июль 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    август 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    сентябрь 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1999, 19 тур
    4 августа, среда
    00:00
    Локомотив
    1:1
    Жемчужина
    Матч завершен
    4 августа, среда
    00:00
    Черноморец
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
    4 августа, среда
    00:00
    Шинник
    2:0
    Ротор
    Матч завершен
    4 августа, среда
    00:00
    Алания
    6:1
    Торпедо
    Матч завершен
    4 августа, среда
    00:00
    Крылья Советов
    3:0
    Локомотив НН
    Матч завершен
    4 августа, среда
    00:00
    Динамо
    0:0
    Сатурн
    Матч завершен
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