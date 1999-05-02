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    Расписание матчей 02-05-1999

    апрель 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    май 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    июнь 1999
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1999, 5 тур
    2 мая, воскресенье
    00:00
    Ротор
    2:0
    Шинник
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    00:00
    Ростов
    2:0
    Уралан
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    00:00
    Торпедо
    1:1
    Алания
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    00:00
    Локомотив НН
    3:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    00:00
    Сатурн
    3:3
    Динамо
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    00:00
    Жемчужина
    1:4
    Локомотив
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    00:00
    Спартак
    2:0
    Черноморец
    Матч завершен
    2 мая, воскресенье
    00:00
    ЦСКА
    2:2
    Зенит
    Матч завершен
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