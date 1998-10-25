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    Расписание матчей 25-10-1998

    сентябрь 1998
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 1998
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 1998
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1998, 29 тур
    25 октября, воскресенье
    00:00
    ЦСКА
    2:0
    Ротор
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    00:00
    Спартак
    3:1
    Шинник
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    00:00
    Тюмень
    0:3
    Черноморец
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    00:00
    Балтика
    3:2
    Зенит
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    00:00
    Крылья Советов
    1:3
    Локомотив
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    00:00
    Уралан
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    00:00
    Алания
    3:0
    Жемчужина
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    00:00
    Торпедо
    3:1
    Ростов
    Матч завершен
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