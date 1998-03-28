Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 28-03-1998

    февраль 1998
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
    март 1998
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 1998
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1998, 1 тур
    28 марта, суббота
    00:00
    Черноморец
    1:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    00:00
    Зенит
    2:1
    Спартак
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    00:00
    Локомотив
    4:0
    Тюмень
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    00:00
    Динамо
    1:1
    Балтика
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    00:00
    Жемчужина
    0:2
    Крылья Советов
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    00:00
    Алания
    1:0
    Уралан
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    00:00
    Ростов
    2:2
    Ротор
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    00:00
    Шинник
    1:0
    Торпедо
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11