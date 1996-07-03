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    Расписание матчей 03-07-1996

    июнь 1996
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 1996
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 1996
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1996, 14 тур
    3 июля, среда
    00:00
    Ростов
    2:3
    Локомотив НН
    Матч завершен
    3 июля, среда
    00:00
    Зенит
    2:0
    Текстильщик
    Матч завершен
    3 июля, среда
    00:00
    Жемчужина
    2:1
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    3 июля, среда
    00:00
    Алания
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    3 июля, среда
    00:00
    Черноморец
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    3 июля, среда
    00:00
    КАМАЗ
    2:1
    Урал
    Матч завершен
    3 июля, среда
    00:00
    Динамо
    2:1
    Спартак
    Матч завершен
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