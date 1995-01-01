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    Расписание матчей 27-08-1994

    июль 1994
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 1994
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 1994
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1994, 21 тур
    27 августа, суббота
    00:00
    Динамо
    4:1
    Урал
    Матч завершен
    27 августа, суббота
    00:00
    Жемчужина
    2:2
    Тюмень
    Матч завершен
    27 августа, суббота
    00:00
    Текстильщик
    1:0
    Локомотив НН
    Матч завершен
    27 августа, суббота
    00:00
    Локомотив
    3:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    27 августа, суббота
    00:00
    Лада-Тольятти
    2:1
    Торпедо
    Матч завершен
    27 августа, суббота
    00:00
    Крылья Советов
    1:1
    ЦСКА
    Матч завершен
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