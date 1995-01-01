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    Расписание матчей 14-08-1994

    июль 1994
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 1994
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 1994
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1994, 20 тур
    14 августа, воскресенье
    00:00
    Урал
    4:4
    Локомотив
    Матч завершен
    14 августа, воскресенье
    00:00
    Алания
    1:2
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    14 августа, воскресенье
    00:00
    Торпедо
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    14 августа, воскресенье
    00:00
    Тюмень
    3:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    14 августа, воскресенье
    00:00
    КАМАЗ
    4:2
    Жемчужина
    Матч завершен
    14 августа, воскресенье
    00:00
    Ротор
    5:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
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