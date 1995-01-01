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    Расписание матчей 10-11-1993

    октябрь 1993
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    ноябрь 1993
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    декабрь 1993
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России 1993, 36 тур
    10 ноября, среда
    00:00
    Крылья Советов
    2:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    10 ноября, среда
    00:00
    Ротор
    5:1
    Океан
    Матч завершен
    10 ноября, среда
    00:00
    Текстильщик
    4:0
    Луч
    Матч завершен
    10 ноября, среда
    00:00
    Асмарал
    2:3
    Алания
    Матч завершен
    10 ноября, среда
    00:00
    Локомотив НН
    2:1
    Жемчужина
    Матч завершен
    10 ноября, среда
    00:00
    Динамо
    2:0
    Ростов
    Матч завершен
    10 ноября, среда
    00:00
    Спартак
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    10 ноября, среда
    00:00
    Торпедо
    2:3
    Локомотив
    Матч завершен
    10 ноября, среда
    00:00
    Урал
    4:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
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