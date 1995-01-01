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    Расписание матчей 08-11-1992

    октябрь 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России. Финальный этап 1992, 12 тур, группа A
    8 ноября, воскресенье
    00:00
    Спартак
    5:0
    Алания
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    00:00
    Асмарал
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    8 ноября, воскресенье
    00:00
    Локомотив НН
    1:3
    Локомотив
    Матч завершен
    Чемпионат России. Финальный этап 1992, 8 тур, группа A
    8 ноября, воскресенье
    00:00
    Ростов
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    Чемпионат России. Финальный этап 1992, 12 тур, группа B
    8 ноября, воскресенье
    00:00
    Океан
    3:2
    Шинник
    Матч завершен
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