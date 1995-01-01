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    Расписание матчей 17-05-1992

    апрель 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    май 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    июнь 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России. Первый этап 1992, 10 тур, группа A
    17 мая, воскресенье
    00:00
    ЦСКА
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    00:00
    Урал
    4:1
    Динамо
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    00:00
    Тюмень
    1:0
    Алания
    Матч завершен
    Чемпионат России. Первый этап 1992, 10 тур, группа B
    17 мая, воскресенье
    00:00
    Асмарал
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    00:00
    Зенит
    2:3
    Торпедо
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    00:00
    Крылья Советов
    1:0
    Ростов
    Матч завершен
    17 мая, воскресенье
    00:00
    Ротор
    1:3
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
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