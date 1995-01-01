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    Расписание матчей 28-03-1992

    февраль 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
    март 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    апрель 1992
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат России. Первый этап 1992, 1 тур, группа A
    28 марта, суббота
    23:00
    Алания
    2:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    23:00
    Динамо
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    23:00
    Текстильщик
    1:0
    Тюмень
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    23:00
    Факел
    0:1
    Урал
    Матч завершен
    Чемпионат России. Первый этап 1992, 1 тур, группа B
    28 марта, суббота
    23:00
    Кубань (ЛФЛ)
    0:0
    Локомотив НН
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    23:00
    Ростов
    2:0
    Шинник
    Матч завершен
    28 марта, суббота
    23:00
    Спартак
    5:0
    Крылья Советов
    Матч завершен
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