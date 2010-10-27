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    Хосе Аурелио Гай - статистика

    Тренер
    Имя Хосе Аурелио
    Фамилия Гай
    Гражданство Испания
    Дата рождения 10 декабря 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сарагоса 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.10.2010 Бетис 0 : 1 Сарагоса
    10.11.2010 Сарагоса 1 : 2 Бетис
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