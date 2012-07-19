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    Жоао Карлос Перейра

    Тренер
    Имя Жоао Карлос
    Фамилия Перейра
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 11 апреля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Серветт 4 2 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.07.2012 Серветт 2 : 0 Гандзасар
    26.07.2012 Гандзасар 1 : 3 Серветт
    02.08.2012 Серветт 1 : 1 Русенборг
    09.08.2012 Русенборг 0 : 0 Серветт
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