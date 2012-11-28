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    Дженнаро Руотоло

    Тренер
    Имя Дженнаро
    Фамилия Руотоло
    Гражданство Италия
    Дата рождения 20 марта 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ливорно 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.11.2012 Болонья 1 : 0 Ливорно
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