Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аугусто Игнасио - статистика

Португалия
1 февраля 1955 (71)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Навал
28
5
16
7
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Навал
0 : 3
14.05.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Лейрия
1 : 0
08.05.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 0
17.04.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Навал
2 : 1
10.04.2011
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Ольяненси
1 : 3
03.04.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 23 тур
Навал
0 : 3
13.03.2011
Маритиму
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 0
07.03.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 21 тур
Навал
0 : 0
28.02.2011
Брага
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Витория Сетубал
1 : 1
20.02.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Навал
3 : 1
13.02.2011
Академика
Португалия. Высшая лига, 18 тур
Спортинг
3 : 3
04.02.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 17 тур
Навал
1 : 1
22.01.2011
Портимоненси
Португалия. Высшая лига, 16 тур
Порту
3 : 1
16.01.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 15 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
09.01.2011
Навал
Португалия. Высшая лига, 14 тур
Навал
0 : 3
19.12.2010
Лейрия
Португалия. Высшая лига, 13 тур
Насьональ
2 : 1
07.12.2010
Навал
Португалия. Высшая лига, 12 тур
Навал
0 : 1
28.11.2010
Риу Аве
Португалия. Высшая лига, 11 тур
Бенфика
4 : 0
14.11.2010
Навал
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Навал
1 : 1
07.11.2010
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 9 тур
Бейра-Мар
3 : 1
31.10.2010
Навал
Португалия. Высшая лига, 8 тур
Маритиму
1 : 0
24.10.2010
Навал
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Навал
1 : 2
03.10.2010
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 6 тур
Брага
3 : 1
24.09.2010
Навал
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Навал
0 : 0
19.09.2010
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 4 тур
Академика
3 : 0
12.09.2010
Навал
Португалия. Высшая лига, 3 тур
Навал
1 : 3
30.08.2010
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 2 тур
Портимоненси
0 : 1
22.08.2010
Навал
Португалия. Высшая лига, 1 тур
Навал
0 : 1
14.08.2010
Порту
Главные новости
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
1
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
3
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
Вчера, 20:51
3
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+