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    Ратко Достанич

    Тренер
    Имя Ратко
    Фамилия Достанич
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 25 октября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Верия 5 4 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.03.2014 АЕЛ 0 : 3 Верия
    23.03.2014 Левадиакос 2 : 0 Верия
    26.03.2014 Верия 3 : 2 Ксанти
    06.04.2014 Верия 2 : 1 Паниониос
    13.04.2014 Верия 1 : 0 Астерас
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